إسماعيل الليثي.. تعاطف واسع مع مطرب مصري فقد ابنه في حادث مأساوي

أثار حادث وفاة الطفل رضا، نجل المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي، موجة من الحزن والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولقي رضا، الذي لم يتجاوز عمره 9 سنوات، حتفه السبت بعد أن اختل توازنه وسقط من شرفة منزله في الدور العاشر بأحد أحياء محافظة الجيزة، مما أدى إلى إصابته بنزيف حاد وكسور في الجمجمة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

لا حول ولا بوة الا بالله وفاة نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي pic.twitter.com/gJ50a0M5Ro — حازم توفيق hazem tawfek (@Hazem_Tawfek77) September 21, 2024

واستدعى والده الإسعاف على الفور في محاولة لإنقاذ حياة ابنه لكنه فارق الحياة قبل وصول سيارة الإسعاف.

وكتب إسماعيل الليثي في حسابه على فيسبوك “ابني وابن عمري في ذمة الله”. وكان رضا، الذي اشتهر باسم ظاظا، يقدّم فيديوهات كوميدية على موقع تيك توك، حظيت بالكثير من المشاهدات، وكان يشارك والده أحيانًا في حفلات الغناء الشعبي.

“هتوحشنا يا ضاضا”.. شيّع العشرات جنازة الطفل #رضا_الليثي نجل المطرب الشعبي #إسماعيل_الليثي، بعد وفاته متأثرًا بكسر في الجمجمة، إثر سقوطه من الطابق الـ11. pic.twitter.com/UCpXUVMrJg — Khabar – خبر (@khabarmena) September 21, 2024

نقابة المهن الموسيقية تنعاه

ونعى مصطفى كامل، رئيس نقابة المهن الموسيقية في مصر، رضا الليثي، قائلًا “لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يصبرك ويصبر والدته، خالص التعازي للفنان إسماعيل الليثي لوفاة نجله الطفل البرئ الجميل رضا إسماعيل، ربنا يصبر قلوبكم”.

كما نعاه الكثيرون على مواقع التواصل، وكتب مصطفى ديشا على فيسبوك “لحظة وداع اسماعيل الليثي لابنه ضاضا من أصعب اللحظات ربنا ما يكتبها علي حد”.

وكتبت حنين على إكس “ظاظا ابن الفنان الشعبي إسماعيل الليثي سقط من الدور 11.. الله يصبر أهله”.

مش قادر يمشي انهيار الفنان إسماعيل الليثي فى وداع ابنه بمثواه الأخير#صدى_البلد pic.twitter.com/ldGTTlR3If — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) September 21, 2024