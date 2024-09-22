الجزيرة تحصل على صور من مسيّرة إسرائيلية تكشف جرائم ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة (فيديو)

حصلت الجزيرة على صور من مسيّرة إسرائيلية أسقطتها المقاومة في قطاع غزة، تُظهر انتهاكات نفذها جنود إسرائيليون بحق مواطنين فلسطينيين في منطقة خان يونس جنوبي القطاع.

وأظهرت صور المسيّرة الإسرائيلية إجبار عدد من جنود الاحتلال فلسطينيًّا أعزل على خلع ملابسه في أحد شوارع خان يونس.

كما أظهرت صور أخرى إلقاء قنبلة بشكل مباشر من مسيّرة أخرى على فلسطيني أعزل جريح كان يحاول فيما يبدو الاتصال بمن يسعفه، بينما أظهرت صور ثالثة تفجير منازل فلسطينية ومساحات واسعة من التدمير في خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 41 ألفًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفًا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.