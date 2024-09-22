الحوثي يحذر إسرائيل: نمتلك ترسانة عسكرية متطورة لا تمتلكها دول كثيرة (فيديو)

أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، السبت، أن جماعته تمتلك ترسانة عسكرية متطورة لا تمتلكها العديد من الدول، معتبرًا أن القوة الصاروخية هي رمز لهذا التقدم العسكري.

جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها الحوثي، اليوم السبت، وقال “نمتلك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول، وتأتي في مقدمتها القوة الصاروخية التي تمثل جانبًا حيويًّا وفعالًا في هذا البناء العسكري”.

وأضاف “بلدنا وصل إلى مستوى متقدم في مجال الطيران المسيَّر والقوة البحرية، وتشكيل وتطوير القوة البرية”.

وتابع الحوثي “القوة الصاروخية تُعَد ذراعًا عسكرية ضاربة للشعب اليمني في مواجهة أعدائه وأعداء الأمة الإسلامية”، مضيفًا “الثورة (في إشارة إلى سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014) أسست قوة عسكرية وصناعية تجاوزت الكثير من التحديات”.

وعلى مستوى التعبئة التي تقوم بها جماعته لمحاربة إسرائيل، قال الحوثي “أصبح عدد الملتحقين بالتدريب في التعبئة العامة قرابة نصف مليون متدرب، وهناك مئات الآلاف أيضًا ممن تدربوا سابقًا في إطار التشكيل العسكري”.

وعلى صعيد الأحداث في لبنان، قال زعيم الحوثيين إن “استهداف العدو الإسرائيلي لحزب الله والشعب اللبناني عدوان على الأمة، وخطوة تصعيدية وإجرام ووحشية”.

وقبل أيام، أعلن الحوثيون تنفيذ عملية نوعية استهدفت هدفًا عسكريًّا لإسرائيل في يافا، وقالوا إن العملية “نُفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي، نجح في الوصول إلى هدفه، وقطع مسافة تُقدَّر بـ2040 كيلومترًا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وأخفقت دفاعات العدو الإسرائيلي في اعتراضه والتصدي له”.

وفاجأ الصاروخ إسرائيل وأربك حساباتها بعد أن فشلت الدفاعات الجوية في التصدي له، مما دفع جيش الاحتلال إلى فتح تحقيق في أداء منظومات دفاعه الجوي.