ترامب: أمير قطر أثبت أنه زعيم عظيم وقوي وبلاده تتقدم على كل المستويات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقر إقامته بمدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأثنى ترامب على العلاقة “القوية والرائعة” التي جمعته بأمير قطر خلال ولايته الرئاسية، مضيفاً أنها “ستكون أقوى خلال هذه المرحلة”.

ووصف ترامب عبر حسابه على منصة “تروث”، الشيخ تميم بأنه “راغب بتحقيق السلام في الشرق الأوسط ومختلف أرجاء العالم”.

وتابع ” لقد أثبت (الشيخ تميم) قيادته العظيمة والقوية لبلاده التي تتقدم على كل المستويات وبسرعة قياسية”.

ويترأس الأمير تميم وفد بلاده المشارك في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستعقد بمقر المنظمة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يلقي الأمير خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة، الثلاثاء المقبل الموافق 24 سبتمبر/أيلول الجاري.