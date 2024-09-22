قناة إسرائيلية: أكثر من مليون باتوا في مرمى نيران حزب الله

ذكرت القناة (12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أكثر من مليون إسرائيلي دخلوا نطاق نيران حزب الله، على وقع هجوم صاروخي وصل مداه إلى مدينة حيفا في شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن “حزب الله” اللبناني في سلسلة بيانات، قصف مناطق واسعة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ من نوع الكاتيوشا و”فادي 1″ و”فادي 2″ التي يستخدمها لأول مرة، أسفرت بحسب صحيفة “هآرتس” عن إصابة 5 إسرائيليين.

واستهدف الحزب في قصفه، مدينة حيفا، والتي تبعد نحو 46 كيلومترا من حدود لبنان الجنوبية، لأول مرة منذ بداية المواجهات في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أضرار جسيمة

وأشارت القناة (12) الخاصة إلى أنه “حتى الآن تم تحديد ما لا يقل عن 3 مواقع لسقوط صواريخ جراء الرشقات الصاروخية التي أطلقها حزب الله، فجر وصباح الأحد على شمال إسرائيل”.

وأضافت “في كريات بياليك (التابعة لحيفا)، تضرر مبنى من طابقين، نتيجة لارتطام صاروخ به، وأصيب شخص بجروح متوسطة، و3 آخرون بجروح طفيفة”.

وتابعت القناة “في مستوطنة موريشت (بالجليل الأدنى)، أصاب صاروخ منزلا بشكل مباشر، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمبنى، ولم تقع إصابات”.

اندلاع حرائق

وأشارت القناة إلى أن القصف الصاروخي لحزب الله فجر الأحد، أسفر أيضا عن تضرر مزرعة ألبان في موشاف “بيت شعاريم” بالجليل الأدنى “بإصابة مباشرة”، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمكان، واندلاع حرائق في عدة مواقع.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتصعيد بعدها بيوم مع “حزب الله”، غادر نحو 60 ألف إسرائيلي منازلهم في المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان والقريبة منها إلى فنادق في مناطق بوسط وجنوب إسرائيل.

وعقب هجمات حزب الله، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية عنيفة ومكثفة على مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصف يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.