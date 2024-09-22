كان يشرح لطلابه قواعد الصحافة.. فقاطعه المراسل: أنت الخبر (شاهد)

وثقت “كاميرا” الجزيرة مباشر، قيام أحد أساتذة الإعلام في قطاع غزة بتسجيل أحد الدروس في مادة الإعلام عبر حاسوبه الخاص، تمهيدًا لإرسالها عبر الإنترنت إلى طلبته في جامعة الأزهر، وذلك بعد أن دمر الاحتلال عددًا كبيرًا من الجامعات والمدارس في القطاع ما أدى لتعطل الدراسة للعام الثاني على التوالي.

وأثناء قيام الأستاذ الجامعي محمد جربوع بتقديم المحاضرة عبر الإنترنت، من إحدى الأراضي الزراعية قرب خيمة نزوحه بمواصي خان يونس، وكان موضوعها عن سمات الخبر الصحفي وأبرز خصائصه، قاطعه مراسل الجزيرة مباشر ليبدأ معه حوارًا عبر الشاشة قائلًا له “أنت الآن الخبر”.

وقال جربوع “اليوم أقوم بشرح محاضرة إلكترونية ونحن في خضم حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، نحاول تخطي الصعاب ومحاولة توصيل الرسالة العلمية إلى الطلبة”.

وأضاف “اليوم بدأنا فصلًا دراسيًا جديدًا بجامعة الأزهر التي تعرضت للنسف من قبل الجيش الإسرائيلي، ونحن نقول بأنه مهما دمر الاحتلال من مؤسسات تعليمية فسنظل نقوم بتوصيل رسالتنا التعليمية ولن نسمح للاحتلال بأن يحقق مبتغاه بتجهيل طلبة قطاع غزة”.

وتابع “رغم ضعف الإمكانيات المتاحة لدي إلا أني حرصت على الظهور أمام الطلبة بالصوت والصورة حتى أحافظ على الجانب التفاعلي في العملية التعليمية، وكذلك من أجل نقاء الصوت أمشي مسافة بعيدة عن خيمتي حتى أتفادى ضجيج الأصوات من حولي”.

وأُجبر سكان غزة جميعهم تقريبًا البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على النزوح أكثر من مرة، واضطر بعضهم إلى الفرار للنجاة بأرواحهم ما يصل إلى 10 مرات.