بريطانيا.. عجز حاد في عمال البناء الماهرين

حذر تقرير جديد في المملكة المتحدة من أن البلاد تعاني نقصًا حادًّا في عمال البناء الماهرين، مما يهدد الطموحات المتعلقة بالتوسع في عمليات بناء وتشييد المساكن.

وذكرت شركة “تشيكاتريد”، التي تساعد في توظيف العمال بقطاعات البناء المختلفة مثل السباكة والنجارة والكهرباء، أن هناك حاجة ملحة إلى توظيف 1.3 مليون عامل ماهر و350 ألف متدرب على مدار العقد المقبل لتحقيق أهداف الحكومة والطلبات المتزايدة في صناعات البناء وتحسين المنازل والإصلاحات، وفقًا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

نمو متوقع في قطاع التشييد

وأشار التقرير إلى أنه مع تحسُّن الاقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة وتسريع عمليات التخطيط، من المتوقع أن ينمو قطاع تشييد المنازل وإصلاحها بنسبة 40% خلال العقد المقبل.

ووفقًا لشركة “تشيكاتريد”، فإن هذا النمو الواعد معرَّض للخطر بسبب العجز الشديد في العمالة الماهرة، الذي تفاقم بسبب ارتفاع سن القوة العاملة، حيث يزيد عمر أكثر من ثلث العمال الحاليين على 50 عامًا، ويخطط العديد منهم للتقاعد في غضون العقد المقبل.

الحاجة إلى عمالة جديدة

ولمواجهة التقاعد، سيحتاج القطاع إلى توظيف 377 ألف عامل جديد، إضافة إلى 734 ألفًا آخرين لتلبية الطلب الحالي في قطاعات تحسين المنازل والإصلاح والبناء، وفقًا لتقديرات المتخصصين في هذا المجال.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها الأحد إن دراسة أخرى، صدرت في شهر يونيو/حزيران الماضي، أوضحت أن نحو 450 ألفًا من مُلاك المنازل في بريطانيا انتظروا نحو عام حتى تمكنوا من الوصول إلى عمال بناء للقيام بإصلاحات في منازلهم.

يُذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أسهم في تفاقم العجز في عمال البناء الماهرين بعد أن اضطر الكثير من العمال الأوروبيين، خاصة القادمين من دول شرق أوروبا مثل بولندا، إلى مغادرة المملكة المتحدة.