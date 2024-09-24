باركود “خطير جدا”.. إسرائيل تسقط منشورات على مناطق بسهل البقاع في لبنان

دعا حزب الله في بيان ظهر اليوم الثلاثاء، إلى عدم فتح “باركود” مرفق بمناشير ألقتها إسرائيل، ويحذر من أنها تسحب بواسطته كل المعلومات من الأجهزة الخلوية.

وذكر المكتب الإعلامي لحزب الله، أن إسرائيل تسقط منشورات عليها باركود “خطير جدا” على مناطق سهل البقاع في شرق لبنان، محذرا من أن مسح هذ الباركود بالهاتف سيؤدي إلى “سحب كل المعلومات” من أي جهاز.

“يقوم بسحب كل المعلومات”

وقال البيان “يقوم العدو الصهيوني بإلقاء مناشير عليها “باركود” في مناطق البقاع وقد يعمد إلى إرسالها إلى أماكن أخرى.. الرجاء عدم فتح الباركود أو تداوله بل يجب عليكم تلفه مباشرة لأنه خطير جدًّا ويقوم بسحب كل المعلومات الموجودة لديكم وهو كود مؤذٍ لسلامتكم”.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب الجيش الإسرائيلي، كما لم يذكر المكتب الإعلامي لحزب الله ما إذا كانت هذه المنشورات، تحمل أي شيء آخر.

أعنف هجوم

يأتي ذلك في اليوم الثاني من أعنف هجوم تشنّه إسرائيل على لبنان، حيث نفذت مقاتلات إسرائيلية غارات على مدن وبلدات في شرق لبنان بينها بعلبك ودورس والبزالية وشعت.

وأعلنت إسرائيل أنها قصفت عشرات الأهداف العائدة لحزب الله خلال الليل في جنوب لبنان، وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش نفذ غارات على 1600 هدف في لبنان.

صواريخ حزب الله

من جانبه، قال حزب الله اليوم الثلاثاء، إنه شنّ عدة هجمات على أهداف عسكرية إسرائيلية شملت مصنع متفجرات على بعد 60 كيلومترا داخل إسرائيل بوابل من صواريخ “فادي”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في مناطق عدة بالجليل، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، بعدما أطلق حزب الله اللبناني عدة صواريخ على شمال إسرائيل.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن نحو 30 عملية إطلاق صواريخ جرت الليلة الماضية باتجاه شمال حيفا والجليل، مشيرة إلى تعليق الدراسة في بلدات إضافية بشمال إسرائيل.

انفجار البيجر

والأسبوع الماضي، قُتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء انفجار أجهزة نداء في لبنان، وقال حزب الله، إن انفجار أجهزة تلقي الرسائل (البيجر) حدث حوالي الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت لبنان (الواحدة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش).

وأضاف الحزب في بيان أن الأجهزة انفجرت لدى عدد من العاملين في وحدات الحزب ومؤسساته ‏المختلفة، واصفًا الانفجارات بأنها “غامضة الأسباب حتى الآن”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن التفجيرات التي أصابت أجهزة الاتصال تمّت بواسطة تقنية عالية، ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الله أن تفجير أجهزة الاتصال يمثل أكبر اختراق استخباري حتى الآن.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله -تطالب بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر- مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق.