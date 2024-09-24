خلال اقتحام محلات في شعفاط.. الاحتلال يتلف البيض ويرميه في القمامة (فيديو)

اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة عناصر من ضريبة البلدية، مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة واقتحمت محال تجارية واعتدت على أصحابها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحال التجارية في المخيم، واعتدت على بعض أصحابها.

تخريب البضائع

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال داهمت برفقة أفراد من “ضرائب الاحتلال” محلا تجاريا في بلدة عناتا وقامت بتخريب محتوياته.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، جنودا من قوات الاحتلال وهم يأخذون كراتين بيض من أحد المحلات، ويرمونها في القمامة، وذلك خلال اقتحام المحلات التجارية في مخيم شعفاط.

الاعتداء على أصحاب المحال التجارية

كما بيّن المقطع أحد الجنود وهو يطلب من زميله أخذ طبق من الأطباق المتراصة التي يحملها، وسرعان ما قام هو برميها واحدة تلو الأخرى وسط الضحكات.

وأمس الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت عددا من المحال التجارية في المخيم، واعتدت على أصحابها.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات بمحافظات في الضفة الغربية المحتلة، وداهم بعض المنازل واعتقل عددا من الفلسطينيين.

وفي ظل استمرار حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين.