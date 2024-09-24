شاهد: صواريخ من لبنان تشعل حرائق في صفد شمالي إسرائيل

اندلعت حرائق في مدينة صفد شمالي إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط صواريخ أُطلقت من جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر محلية بأن صواريخ عدة سقطت في المنطقة، مما أدى إلى اشتعال النيران في مناطق حرجية قريبة من المدينة، بينما دوت صفارات الإنذار في صفد ومحيطها.

وأظهر فيديو منتشر اندلاع حرائق واسعة في منطقة صخرية مغطاة بالأعشاب الجافة والأشجار. وتبدو النيران مشتعلة بقوة، حيث تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في الهواء.

ويمكن سماع صوت النار المتقدة وأوامر رجل الإطفاء بالعبرية في الخلفية.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وكان حزب الله قد أعلن، الثلاثاء، قصف 3 مستوطنات شمالي إسرائيل وقاعدة عسكرية، ردًّا على العدوان الذي تشنه تل أبيب على لبنان، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء ومسعفون.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، هجومًا هو “الأعنف والأوسع” على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن 558 شهيدًا بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.