غزة.. استشهاد 24 بغارات إسرائيلية على النصيرات وبيت لاهيا (فيديو)

شهد قطاع غزة مساء الثلاثاء تصعيدًا إسرائيليًّا جديدًا، إذ أسفرت غارات إسرائيلية على مناطق وسط وشمال القطاع عن استشهاد 24 شخصا، وفقا لمصادر الجزيرة مباشر.

وأفاد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل في بيانين منفصلين بأن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، مما أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى.

كما أسفرت غارات أخرى على في النصيرات وسط القطاع عن استشهاد 22 فلسطينيًّا وإصابة آخرين.

وشهد مخيم النصيرات على مدار اليوم تكثيفًا للقصف الإسرائيلي، حيث تم استهداف مربع سكني بأكمله.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما يؤدي إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.

يُذكر أن إسرائيل تشن حربًا مدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 137 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وفقدان ما يزيد على 10 آلاف آخرين، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتستمر إسرائيل في عدوانها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.