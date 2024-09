غوتيريش: غزة كابوس مستمر ولبنان على حافة الهاوية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في غزة يشكل “كابوسًا مستمرًّا” يهدد المنطقة بأكملها، محذرًا من أن لبنان بات “على حافة الهاوية”.

وأضاف غوتيريش -في منشور على منصة إكس- أن “شعب لبنان وشعب إسرائيل وشعوب العالم لا تستطيع أن تسمح للبنان بأن يصبح غزة أخرى”.

وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة مع تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مخاوف من امتداد الصراع في غزة إلى لبنان.

The situation in Gaza is a non-stop nightmare that threatens to take the entire region with it.

Lebanon is at the brink.

The people of Lebanon, the people of Israel and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza.

— António Guterres (@antonioguterres) September 24, 2024