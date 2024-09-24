غوتيريش: غزة كابوس مستمر ولبنان على حافة الهاوية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في غزة يشكل “كابوسًا مستمرًّا” يهدد المنطقة بأكملها، محذرًا من أن لبنان بات “على حافة الهاوية”.

وأضاف غوتيريش -في منشور على منصة إكس- أن “شعب لبنان وشعب إسرائيل وشعوب العالم لا تستطيع أن تسمح للبنان بأن يصبح غزة أخرى”.

وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة مع تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مخاوف من امتداد الصراع في غزة إلى لبنان.

The situation in Gaza is a non-stop nightmare that threatens to take the entire region with it. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. — António Guterres (@antonioguterres) September 24, 2024

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، هجومًا هو “الأعنف والأوسع” على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن 558 شهيدًا بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

حروب لا تنتهي

وفي وقت سابق، اعتبر غوتيريش خلال خطاب في الأمم المتحدة، أن “العالم عالق في دوامة” حيث تتفاقم الانقسامات الجيوسياسية و”تشتعل الحروب من دون أن نعرف كيف ستنتهي”.

وأضاف “نتجه مباشرة نحو ما لا يمكن تصوره، نحو برميل بارود يهدد بإشعال العالم”.

وقال “لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو”، معتبرًا أن الإفلات من العقاب السائد في العالم تسبب بهذا الوضع.

وأضاف “إن مستوى الإفلات من العقاب في العالم لا يمكن الدفاع عنه على المستوى السياسي، وهو غير مقبول أخلاقيًّا. واليوم، يشعر عدد متزايد من الحكومات بحقها في الاستفادة، كما في (لعبة) مونوبولي، من بطاقة: أنت محرَّر من السجن”.

وتابع “يمكنهم أن يدوسوا القانون الدولي. يمكنهم أن ينتهكوا ميثاق الأمم المتحدة. يمكنهم أن يتجاهلوا الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو قرارات المحاكم الدولية. يمكنهم الاستهزاء بالقانون الإنساني الدولي. يمكنهم غزو بلد آخر، تدمير مجتمعات بأكملها أو تجاهل رفاه شعوبهم بالكامل، من دون أن يحدث أي شيء”.