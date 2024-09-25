أول تعليق من خامنئي على اغتيال قادة حزب الله في لبنان

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي إن قتل قادة كبار في جماعة حزب الله اللبنانية لن يركّع الجماعة، على حد تعبيره.

وأضاف خامنئي، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء، أن “الحكومة الأمريكية الحالية تحتاج إلى انتصار الكيان الصهيوني من أجل الانتخابات المقبلة”.

وجاءت تعليقات خامنئي في الوقت الذي فاقمت فيه الهجمات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله المخاوف من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وفي 17 و18 من سبتمبر/أيلول الجاري، شهدت الأراضي اللبنانية موجة تفجيرات لأجهزة اتصالات يستخدمها أفراد حزب الله، أدت إلى سقوط نحو 40 شهيدًا ونحو 3000 جريح، حسب السلطات اللبنانية.

وتوالى تبادل القصف في الأيام التي تلت هذه التفجيرات حيث أوقعت ضربة إسرائيلية قرب بيروت 20 شهيدًا بينهم القيادي إبراهيم عقيل (61 عامًا) قائد قوة الرضوان، وحدة النخبة في حزب الله.