إعلام إسرائيلي: تل أبيب تتأهب لعملية برية محتملة في لبنان

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب تستعد لعملية برية محتملة في لبنان، وذلك على وقع تزايد الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله اللبناني أخيرًا شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، تحدثت شركة الكهرباء الإسرائيلية عن “محاولة لضرب منشأة استراتيجية” خلال تصعيد القصف الحالي من لبنان، مشيرة إلى أنه “لم يحدث أي ضرر”.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه في ثالث أيام أعنف تصعيد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، رصدت إسرائيل إطلاق ما لا يقل عن 5 صواريخ من لبنان على مستوطنة “زخرون يعقوب” قرب حيفا شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما قال جيش الاحتلال إنه اعترض طائرة مسيَّرة جنوب بحيرة طبريا أُطلقت من سوريا.

وتشهد الجبهة اللبنانية تصعيدًا ملحوظًا منذ أيام، إذ يشن الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين هجومًا هو الأعنف على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من أكتوبر 2023، ومنذ “حرب تموز” عام 2006، مما أسفر عن 558 قتيلًا بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، و1835 جريحًا و27 ألف نازح، وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.