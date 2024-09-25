الأونروا أمام “مأساة ثلاثية” بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها باتت تواجه “مأساة ثلاثية” منذ بدأت إسرائيل تشن غارات مكثفة على لبنان لأن التصعيد زاد من الأعباء الثقيلة عليها.

وأعلن المفوَّض العام للأونروا فيليب لازاريني أنهم يواجهون “مأساة ثلاثية” بسبب الغارات المكثفة التي تشنها إسرائيل ضد حزب الله، لأن التصعيد زاد من الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقها جراء الحرب في غزة والأوضاع بالضفة الغربية المحتلة.

“لدينا أيضًا لبنان”

وقال مفوَّض الوكالة الأممية “لدينا أصلًا غزة، ولدينا أصلًا الضفة الغربية، لذلك لدينا مسرحان للعمليات أصبحا خطوطًا أمامية نشطة” وأضاف “والآن لدينا أيضًا لبنان”.

وأعرب لازاريني عن أسفه لأن وكالته التي تعاني أصلًا عجزًا ماليًّا حادًّا، باتت بفعل التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله ترزح تحت ضغوط إضافية.

"يبدو أن أسوأ المخاوف تتكشف. أكرر ما قاله الأمين العام للدول الأعضاء 'لا تجعلوا #لبنان، #غزة جديدة'.

أعتقد أن هذا هو المسار الذي قد نتجه صوبه، إذا لم يتم بذل مزيد من الجهود لمنع نشوب حرب كاملة". -حوار مع المفوض العام للأونروا @UNLazzarini https://t.co/B76jhmBlQb pic.twitter.com/IxJhNomLlR — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 25, 2024

“مأساة ثلاثية”.

وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي يتعرض لها لبنان منذ يوم الاثنين جعلت منه “منطقة عمليات نشطة” ثالثة تضاف إلى غزة والضفة.

وقال “هذا يعني أن ثلاث مناطق عمليات ستصبح حالات طوارئ إنسانية”، واصفًا الوضع بأنه “مأساة ثلاثية”.

وإزاء الغارات الإسرائيلية، أوقفت الأونروا بعض عملياتها في لبنان إذ حوّلت بعضًا من مدارسها إلى ملاجئ لمئات اللبنانيين الذين نزحوا من جنوبي البلاد حيث تتركز الضربات الجوية.

"أكثر من 600 ألف فتاة وفتى في غزة يعيشون بين الركام ويعانون من صدمة شديدة. كلما انتظرنا لإعادتهم إلى بيئة التعلم، كلما خاطرنا بضياع جيل كامل. والضفة الغربية تشهد نوعا من الحرب الصامتة التي تغلي". – حوار مع المفوض العام للأونروا https://t.co/B76jhmBlQb pic.twitter.com/URa0tlYhGT — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 25, 2024

مليون نازح في لبنان

ويوم الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن عدد النازحين اللبنانيين بسبب التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله “يقترب من نصف مليون” نازح.

وفي هذا الصدد، قال لازاريني “الخوف هو أننا نتجه نحو حرب شاملة. هناك قلق آخر يتمثل في أن تصبح أجزاء من لبنان مثل غزة”.

وأكد أن تحوّل لبنان إلى منطقة عمليات جديدة للأونروا “سيضع ضغوطًا أكبر علينا. الاحتياجات ستزداد، وسنحتاج أيضًا إلى المزيد من الدعم من المانحين”.

وتأسست الأونروا في 1949، وهي تقدّم للاجئين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن خدمات عديدة من بينها التعليم والرعاية الصحية.