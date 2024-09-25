الذهب يقفز إلى مستوى قياسي جديد وسط رهان على سعر الفائدة وضعف الدولار

قفزت أسعار الذهب العالمية إلى قمة تاريخية جديدة في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، واستمرار توترات الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله.

وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب 0.23% أو 9 دولارات إلى 2689 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب وارتفع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2661.53 دولارًا للأوقية.

ضعف مؤشر الدولار

يأتي ذلك مع ضعف مؤشر الدولار الذي يواجه بدء رحلة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، عبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع عُقد بتاريخ 18 من سبتمبر/أيلول الجاري.

ويتبقى اجتماعان للفيدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين، وسط توقعات محللي وول ستريت بخفض آخر في أحد الاجتماعين، مما سيؤثر سلبًا على الدولار.

في المقابل، وسّعت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حزب الله منذ يوم الاثنين، إذ تخشى الأسواق اتساع نطاق العمليات الحالية إلى حرب إقليمية.

أعلى مستوى سابق

وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولارًا.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2686.10 دولارًا للأوقية.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2%، وهو ما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 31.97 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 986.85 دولارًا، وخسر البلاديوم 0.6% مسجلًا 1050.04 دولارًا للأوقية.

وأمس الثلاثاء، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وتعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 2636.85 دولارًا للأوقية بعدما بلغ رقمًا قياسيًّا عند 2638.37 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.