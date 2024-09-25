السلطات السويسرية تعتقل شابا مغربيا يُشتبه بقتله طالبة في باريس

أوقفت السلطات السويسرية شابًّا مغربيًّا يُشتبه في أنه قتل طالبة جامعية (19 عامًا)، وترك جثتها في غابة غرب باريس، وفق ما أفاد مسؤولون.

ونقلت “فرانس برس” عن مصدر مطلع على القضية أن المشتبه فيه مغربي (22 عامًا)، بينما أفاد مُدّعون بأنه سبق إدانته بالاغتصاب، وصدر بحقه أمر بمغادرة فرنسا.

Meurtre de Philippine: les obsèques de la jeune femme auront lieu vendredi à Versailleshttps://t.co/Fnpts0ksdt pic.twitter.com/y6GBkjq2ub — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2024

العثور على الجثة في غابة

وعُثر على جثة الطالبة في غابة بولونيا غرب باريس، على مقربة من جامعة باريس-دوفين التي كانت ترتادها.

وأمس الثلاثاء، تم توقيف رجل يُشتبه بارتكابه الجريمة في سويسرا، حسب مسؤولين فرنسيين، وأفاد مكتب المدعي العام في باريس أنه تم التعرف على هوية المشتبه فيه.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إنه تم توقيف الرجل الثلاثاء في كانتون جنيف، وأضاف أن “طلب التسليم سيُرسل إلى السلطات السويسرية”.

Qui est le suspect du meurtre de Philippine, interpellé à Genève ? pic.twitter.com/KHYGg0FoLH — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2024

وحسب المُدّعين، أدين الرجل في 2021 بالاغتصاب عام 2019 عندما كان قاصرًا، وأُطلق سراحه في يونيو/حزيران الماضي، بعدما قضى فترة عقوبته، وكان يقيم في فرنسا بشكل غير شرعي.

ولم تنشر السلطات سوى الاسم الأول للضحية (فيليبين)، وشوهدت الطالبة آخر مرة في الجامعة يوم الجمعة، وحسب مصدر للشرطة، أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلًا يحمل فأسًا.

ويُتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا، إذ تعهّد وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو بتعزيز النظام والقانون وتشديد قوانين الهجرة وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، وقال “هذه جريمة بغيضة”.