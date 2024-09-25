“المقاومة الإسلامية” في العراق تستهدف ميناء إيلات بطائرات مسيرة ووقوع إصابات (فيديو)

شهدت مدينة إيلات الإسرائيلية الواقعة على البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، هجوما بطائرات مسيرة، إذ أكد الجيش الإسرائيلي انفجار إحداها في المدينة واعتراض أخرى، فيما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجوم.

وصرح دانيال هاغاري الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن سفينة صواريخ من طراز “ساعر 5” تمكنت من اعتراض إحدى المسيرات، بينما سقطت الأخرى داخل مدينة إيلات.

وأضاف هاغاري أن “القوات الإسرائيلية تراقب عن كثب التهديدات القادمة من العراق وتجمع المعلومات اللازمة للرد المناسب”.

و ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن مواطنا إسرائيليا أصيب جراء انفجار المسيرة في إيلات.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن الانفجار وقع في ميناء المدينة، مما أسفر عن إصابة شخصين.

عاجل | يديعوت أحرونوت: إصابة إسرائيلييْن اثنين إثر انفجار مسيرة في ميناء #إيلات بعدما أطلقت من #العراق #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/SvrHIGPX1z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2024

وفي بيان نشرته المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت إنه يأتي “استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرة للشعب الفلسطيني واللبناني، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق المدنيين”.

وأكدت المقاومة عزمها على مواصلة عملياتها ضد ما وصفته بـ”معاقل الأعداء” بوتيرة متصاعدة.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تصاعد الدخان من ميناء إيلات والأضرار التي لحقت بعدد من مرافق المنشأة نتيجة الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم الجديد في إيلات في سياق التصعيد الإسرائيلي الواسع النطاق في لبنان، والحرب المستمرة على غزة التي بدأت منذ حوالي عام.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت، في وقت مبكر من صباح اليوم، أنها استهدفت “هدفًا حيويًا” شمال فلسطين المحتلة بصاروخ من نوع “الأرقب”.

وسبق أن أعلنت الجماعة نفسها عن هجوم على هدف آخر بالقرب من غور الأردن باستخدام الطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي ردًا على المجازر الإسرائيلية التي تُرتكب بحق المدنيين.