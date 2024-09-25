بايدن: الحرب الشاملة في الشرق الأوسط ممكنة لكن ليست حتمية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الحرب الشاملة ممكنة في الشرق الأوسط لكن هناك إمكانية لتسوية الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة ومع حزب الله في لبنان.

وأضاف بايدن خلال مقابلة مع برنامج على قناة (إيه. بي. سي) الأمريكية “إن نشوب حرب شاملة ممكن، لكنني أعتقد أن هناك فرصة، ما زلنا نعمل من أجل التوصل إلى تسوية يمكن أن تُغير المنطقة بأكملها تغييرًا جذريًا”.

ويقول بايدن، الحليف القوي لإسرائيل، إنه يدفع من أجل حل الدولتين في فلسطين، وإنه يختلف علانية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هذه القضية “لا أتفق مع موقفه، هناك حاجة لوجود حل الدولتين، يتعين أن يحدث ذلك”.

وتابع “هذا الحل ممكن، وأنا أستخدم كل ذرة من طاقتي.. لإنجاز ذلك، وهناك رغبة لرؤية تغيير حقيقي في المنطقة”.

وتُهدد الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، وامتدت إلى الضفة، ثم وسعت نطاقها إلى لبنان عبر سلسلة واسعة من التفجيرات والاغتيالات والهجمات بالصواريخ والطائرات، وأدت لاستشهاد الآلاف، وسقوط عشرات الآلاف من الجرحي الفلسطينيين واللبنانيين، باحتمالات نشوب حرب شاملة في المنطقة.