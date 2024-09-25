بعد وصول جثث شهداء.. أهالي المفقودين قلقون على مصير ذويهم (فيديو)

أبدى أهالي مفقودين فلسطينيين قلقًا على ذويهم بعد قرار وزارة الصحة رفض تسلُّم أكثر من 80 جثة بدون أسماء وهويات اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، رفضها تسلُّم 88 جثة تم تسليمها من قِبل الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدم توفر المعلومات اللازمة عن أصحابها.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر منصة تليغرام، أنها أوقفت إجراءات التسلُّم بعد وصول “كونتينر” يحتوي على الجثث دون أي بيانات أو معلومات توضح هوية أصحابها أو مكان انتشالها.

“ابني مفقود”

وقالت والدة أحد المفقودين للجزيرة مباشر “ابني مفقود من 14 يناير/كانون الثاني، وبدي أعرف ابني معتقل ولا شهيد، اتدفن ولا متدفنش، بدي أعرف”.

ولم يترك أهالي المفقودين من سبيل لمعرفة مصائر ذويهم إلا وسلكوه، آملين أن تفصح جهودهم عن أي معلومة، وقالت والدة المفقود “بلغت الصليب ومؤسسة وفا، ردوا عليا أنه مالوش أثر في أسماء الأسرى في السجون الإسرائيلية”.

‌مشاهد تحبس الأنفاس لانتشال جثامين عائلة فلسطينية ظلت تحت الأنقاض 15 ساعة#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/a7I1rSZE2p — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2024

وقالت زوجة أحد المفقودين، وهو محمد فريد أبو شهاب “أنا يوميًّا باجي على الثلاجات بس عشان أعرف شيء عن زوجي المفقود من ثلاثة شهور، بس نفسي أطمن عليه”.

من جانبها، لم تغفل زوجة المفقود أي سبيل لإيجاده، وقالت “رحت على الصليب الأحمر وجمعيات أخرى وعلى النقطة الطبية، وعيّنت له محامي عشان أعرف لو عند اليهود، حتى صرت أمشي في الشارع أسأل الناس لو شافوه، ولكن كله على الفاضي”.

‌مشاهد تحبس الأنفاس لانتشال جثامين عائلة فلسطينية ظلت تحت الأنقاض 15 ساعة#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/a7I1rSZE2p — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2024

“كله على الفاضي”

وتعقيبًا على خبر رفض تسلُّم الجثث، علقت الزوجة بقولها “على الفاضي استلام الجثث، لأنهم بيكونوا متحللين واحنا مش هنعرفهم، بس اليهود بيعرفوا وبيعرفوا أساميهم، فليش ما يعطونا الأسماء؟”.

وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن انعقدت في مطلع الشهر الجاري، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن عدد المفقودين الفلسطينيين قد تجاوز 8 آلاف و700 مفقود، منذ أكتوبر/تشرين الأول، معظمهم من قطاع غزة، ترفض سلطات الاحتلال تقديم أي معلومات عنهم أو السماح للصليب الأحمر بزيارتهم.