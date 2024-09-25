حماس تدعو السلطة الفلسطينية لوقف “السلوكيات المشبوهة” في الضفة الغربية

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قيادة السلطة الفلسطينية إلى وقف ما وصفتها بـ”السلوكيات المشبوهة” المرفوضة في الضفة الغربية، مطالبة بدفع الأجهزة الأمنية للمشاركة في المقاومة والتصدي للاحتلال.

وقالت الحركة في بيان لها، الثلاثاء، إن استمرار أجهزة السلطة في “ملاحقتها للمقاومين، ومصادرة سلاحهم، وقيامها بكشف الكمائن المعدَّة للتصدي للاحتلال خلال توغلاته وخاصة في شمالي الضفة، وعمليات تفكيك عبوات المقاومة في العديد من المناطق، يُعَد تساوقًا كاملًا مع الاحتلال، ومشاركة عملية في العدوان الغاشم على أرضنا وشعبنا”.

وأضافت حماس أن “تزامن هذه الحملة المشبوهة مع الاعتداءات المستمرة للاحتلال وقطعان مستوطنيه، واستيلاء المستوطنين على مركبة للشرطة الفلسطينية في مدينة دورا جنوب الخليل، يُظهر حجم التناقض بين سلوك أجهزة السلطة والواقع الذي تحياه”.

وأكدت ضرورة دعم كل جهد مقاوم بدلًا من ملاحقة المقاومين وتفكيك عبواتهم.

وشددت الحركة على أن “هذه الممارسات خارجة عن كل القيم الوطنية، وضرب لصمود وتضحيات شعبنا ومقاومته، وتَعارض صريح مع دور الأجهزة الأمنية الأساسي في حماية المواطنين والدفاع عنهم”.

وأوضحت أن “معركة طوفان الأقصى، التي تتطلب توحيد كل الجهود لمواجهة الاحتلال وخططه الخبيثة ومطامعه الاستيطانية، تهدف إلى مزيد من التهويد والتهجير والسيطرة على الضفة وضمها”.

وفي ختام البيان، دعت حماس “قيادة السلطة لوقف هذه السلوكيات، والعمل على دفع الأجهزة الأمنية للانخراط في المقاومة والتصدي للاحتلال ودحره عن أرضنا”.