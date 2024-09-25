غارة إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب بيروت وسط انفجارات عنيفة (فيديو)

شهدت المناطق الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت غارة إسرائيلية فجر الأربعاء، وسط تقارير عن سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة.

وأفادت مصادر إعلامية بوقوع غارة إسرائيلية بين بلدتي الجية والسعديات جنوبي العاصمة اللبنانية. ووثقت كاميرا مراقبة لحظة شن قوات الاحتلال الغارة على منطقة السعديات جنوبي بيروت.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى دوي انفجارات في منطقة الجية جنوب بيروت.

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل الجية التي تبعد بنحو 25 كم جنوب بيروت، منذ بداية تبادل إطلاق النار مع حزب الله وفصائل أخرى في لبنان قبل قرابة العام.

ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو “الأعنف والأوسع والأكثر كثافة” على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنذ “حرب تموز” عام 2006؛ مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق “حزب الله” مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.