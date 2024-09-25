“كمين بشائر النصر”.. القسام تبث فيديو لاستهداف آليات إسرائيلية في رفح (شاهد)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر استهداف آليات عسكرية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهر الفيديو، الذي حمل عنوان “كمين بشائر النصر”، تفاصيل عملية عسكرية نفذتها الكتائب ضد آليات تابعة للجيش الإسرائيلي.

وتضمن التسجيل المصور مشاهد لمراحل التخطيط والتنفيذ، حيث ظهر أحد عناصر القسام وهو يشرح خطة العملية لثلاث مجموعات مختلفة على خريطة للمنطقة المستهدفة.

ووفقاً للفيديو، تم استهداف عدة آليات عسكرية إسرائيلية، من بينها دبابة من طراز “ميركافا” وجرافتين من نوع “D9″، وذلك باستخدام صواريخ موجهة من طراز “الياسين 105”. وأظهرت اللقطات لحظات إطلاق الصواريخ وانفجارها في الآليات المستهدفة.

كما تضمنت المشاهد الأخيرة من التسجيل لقطات لما وصفته الكتائب بأنها عملية إجلاء للجنود الإسرائيليين الجرحى من المنطقة المستهدفة بواسطة مروحية عسكرية.

وأعلنت كتائب القسام يوم الاثنين الماضي عن نجاحها في تنفيذ “كمين محكم” استهدف آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة رفح في قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا ثلاث جرافات عسكرية من نوع “D9” ودبابتين من طراز “ميركافا” أثناء مرورها عند مفترق جورج الشرقي بمدينة رفح، باستخدام قذائف موجهة من طراز “الياسين 105” وعبوات ناسفة.