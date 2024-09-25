لأول مرة منذ الثامن من أكتوبر.. صواريخ حزب الله تصل إلى بلدة قرب حيفا (فيديو)

وصلت صواريخ حزب الله، للمرة الأولى منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى بلدة زخرون يعقوب شمالي إسرائيل، وتقع البلدة على بُعد 35 كيلومترًا جنوب مدينة حيفا.

يأتي ذلك في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو العام.

دوي صفارات الإنذار

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن منطقة الكرمل وزخرون يعقوب إلى الجنوب من حيفا تعرضتا صباح اليوم لإطلاق خمس قذائف صاروخية من لبنان، وقالت “تم اعتراض الصواريخ في منطقة زخرون يعقوب” دون مزيد من التفاصيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الإنذار في زخرون يعقوب هو الأول منذ بدء الحرب، وأشارت إلى رصد إطلاق ما لا يقل عن 5 صواريخ من لبنان على البلدة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت تقارير عن سقوط أجزاء من صواريخ اعتراضية وأجزاء من صواريخ في مدينة صفد، وقالت “في هذه المرحلة لا أخبار عن خسائر في الأرواح. أضرار ثقيلة أصابت الممتلكات” حسب ما قالت.

وأفادت بأن “رجال الشرطة وخبراء المتفجرات الآن من أجل عزل منطقة سقوط الشظايا. نطلب من الجمهور الابتعاد عن مواقع سقوط الشظايا والانصياع لتوجيهات رجال الشرطة في الميدان”.

حزب الله اللبناني: استهدفنا بصاروخ من نوع "قادر1" الباليستي مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب pic.twitter.com/CFqLUYDArd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2024

“شدة لم نعرفها”

وفي هذا الصدد، قال رئيس بلدية صفد يوسي كاكون “نحن في 24 ساعة غير عادية، أكثر من 200 سقوط في المدينة وضواحيها، وهي شدة لم نعرفها”.

وأضاف “بمعجزة عظيمة لم يكن المستأجر موجودًا، وتعرّض المنزل لأضرار بالغة. نصف مدينة حوالي 20 ألف ساكن، بدون حماية عادية، هناك 30 درعًا بحاجة إلى 200” في إشارة إلى تضرر أحد المنازل.

“دعمًا للمقاومة”

وكشف حزب الله في بيان صادر عن “المقاومة الإسلامية”، اليوم الأربعاء، أن مقاتلين تابعين للحزب “قصفوا اليوم مستعمرة حتسور بعشرات ‏الصواريخ”.

وقال “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 25-09-2024 مستعمرة حتسور بعشرات ‏الصواريخ”.

הפגיעה הישירה בצפת ומצוקת המיגון בעיר | ראש העיר יוסי קקון: "אנחנו ב-24 שעות חריגות, יותר מ-200 נפילות בעיר וסביבותיה, עצימות שלא הכרנו. בנס גדול הדייר לא היה, הבית נפגע קשה. חצי עיר, כ-20 אלף תושבים, ללא מיגון תקני. יש 30 מיגוניות – צריך 200"@urildorl-אורלי אלקלעי ו#בחציהיום pic.twitter.com/vVD8xkbZzG — כאן | רשת ב (@ReshetBet) September 25, 2024

ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا هو الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان، منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومنذ حرب يوليو/تموز عام 2006.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمالي إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا عبر الخط الأزرق، وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.