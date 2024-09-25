لأول مرة منذ بدء الحرب.. حزب الله يستهدف مقر الموساد في تل أبيب بصاروخ باليستي (فيديو)

للمرة الأولى منذ بدء الحرب، أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، قصف مقر قيادة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) بضواحي تل أبيب، بصاروخ ‏باليستي.

وقال الحزب في بيان عبر تلغرام إنه “أطلق عند الساعة السادسة والنصف من صباح الأربعاء صاروخًا ‏باليستيًّا من نوع (قادر 1)، مستهدفًا مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب”.

وأضاف أن “هذا المقر هو المسؤول عن اغتيال ‏القادة (بالحزب) وعن تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي” بأنحاء لبنان قبل أيام.‏

بتوقيت طوفان الأقصى

وأشار إلى أن توقيت إطلاق الصاروخ هو نفس توقيت عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها فصائل فلسطينية بغزة، في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث هاجمت 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع.

ولفت الحزب إلى أن هذا الهجوم يأتي “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه”.

وبينما لم يؤكد أو ينف صحة ما أعلنه حزب الله، قال جيش الاحتلال، في وقت سابق من صباح اليوم، إن منطقة تل أبيب الكبرى تعرضت لقصف صاروخي من لبنان للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله، في الثامن من أكتوبر الماضي.

نتنياهو يرجئ زيارته للولايات المتحدة

وأفادت إذاعة الجيش بأن “قذيفة صاروخية واحدة تم إطلاقها من لبنان على منطقتَي غوش دان (تل أبيب الكبرى) وشارون وسط إسرائيل، وأنه تم اعتراضها”.

وأضافت أنه لأول مرة منذ بداية الحرب تتعرض غوش دان لإطلاق نار من لبنان، لافتة إلى أنه سبق اعتراض القذيفة إطلاق صفارات الإنذار.

بدورها، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن بنيامين نتنياهو قرر إرجاء زيارته للولايات المتحدة ليوم واحد، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي لحزب الله.

לשכת רה"מ: טיסת נתניהו לעצרת האו"ם תידחה למחר לכתבה – https://t.co/b6ImhnuoHH צילום: דוברות רה"מ pic.twitter.com/kTcbuIyyYI — עכשיו 14 (@Now14Israel) September 25, 2024

وكان من المفترض أن يسافر نتنياهو، اليوم، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه، أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي (المعروف باسم نجمة داود الحمراء)، عبر منصة إكس، بأنه لم يتلق أي إشعارات بحدوث إصابات بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقتَي تل أبيب وشارون صباح اليوم.

בהמשך לאזעקות שנשמעו בדקות האחרונות באזור השרון תל אביב וגוש דן. בשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א ולא ידוע נפגעים. עדכון בהמשך במידת הצורך. pic.twitter.com/P0pBa46Emj — מגן דוד אדום (@mda_israel) September 25, 2024

العملية التعليمية مستمرة

ونقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) عن الجيش أنه “لا تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية بعد حادث إطلاق الصاورخ”، وأن “العملية التعليمية في تل أبيب ستجرى كالمعتاد”.

وحسب وكالة الأناضول التركية، فإن استهداف منطقة تل أبيب الكبري يعني أن حزب الله وسَّع مدى هجماته على إسرائيل إلى أكثر من 100 كيلومتر.

وكان مدى صواريخ حزب الله في هجماته ضد الأهداف الإسرائيلية، قد وصل في الأيام الأخيرة إلى مدن صفد وعكا وحيفا، التي تبعد عن الحدود اللبنانية بمسافات تتراوح بين 20 و60 كيلومترًا.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، هجومًا هو الأعنف والأوسع على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر عن 558 قتيلًا بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.