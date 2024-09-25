لجان المقاومة في فلسطين تعلق على استهداف حزب الله مقر الموساد في تل أبيب

علّق المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين على إعلان حزب الله اللبناني استهدافه مقر الموساد الإسرائيلي في تل أبيب، صباح اليوم.

وقال المكتب في بيان اطلعت عليه الجزيرة مباشر “نبارك عملية استهداف المقاومة الإسلامية في حزب الله لوكر الموساد في تل أبيب بصاروخ قادر 1، كما نبارك عمليات المقاومة العراقية الباسلة والشجاعة والنوعية التي تأتي في اطار مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته ودفاعًا عن لبنان وشعبه”.

وأضاف البيان “الردود البطولية والنوعية للمقاومة الإسلامية في حزب الله والمقاومة الإسلامية الشجاعة في العراق تكشف مجددًا عن هشاشة الكيان الصهيوني وضعف منظومته الدفاعية التي تعتمد على الدعم الأمريكي وحلفائه”.

تبديد الأوهام

وتابع “الضربات القوية والقصف الصاروخي المتواصل وفعالية المنظومة الصاروخية في المقاومة الإسلامية في حزب الله تبدد أوهام الكيان الصهيوني وجيشه المجرم، وتكشف كذبه وارتباكه وتهويله الإعلامي الذي لا ينطلي على أحد”.

وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، قصف مقر قيادة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) بضواحي تل أبيب، بصاروخ ‏باليستي.

وقال الحزب في بيان عبر تلغرام إنه “أطلق عند الساعة السادسة والنصف من صباح الأربعاء صاروخًا ‏باليستيًّا من نوع (قادر 1)، مستهدفًا مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب”.