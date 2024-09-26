“آلة زمن إلى المستقبل”.. ميتا تكشف عن نموذج أولي لنظارات الواقع المعزز (فيديو)

عرضت شركة ميتا المالكة لموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام نموذجا أوليا من نظارات قائمة على الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، على أمل إنشاء منصة حوسبة جديدة للمستخدمين، بعد أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة.

النظارات المسماة “أوريون” (Orion)، مزودة بكاميرا وسماعات رأس ومساعد قائم على الذكاء الاصطناعي يتم التحكم فيه بالصوت، على غرار “ميتا راي بان” المتصلة الموجودة في الأسواق منذ سنوات عدة.

“آلة زمن إلى المستقبل”

وعرضت ميتا المالكة لفيسبوك أول نماذجها لنظارات الواقع المعزز إلى جانب تحديثات لمنتجاتها في مجال الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مؤتمرها السنوي بمقرها الرئيسي في كاليفورنيا مساء أمس الأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بعد سحب نظارة سوداء من علبة معدنية على خشبة المسرح “هذا هو العالم المادي متداخلا مع الصور المجسمة”.

وأضاف “في الوقت الحالي، أعتقد أن الطريقة الصحيحة للنظر إلى أوريون هي أنها آلة زمن إلى المستقبل.. الذي أعتقد أنه سيكون مثيرا للغاية”. وقد رفع هذا الكشف أسهم ميتا بـ2.2%.

عرض مقاطع الفيديو

وتتضمن النظارات أيضا أجهزة عرض صغيرة لعرض مقاطع فيديو أو شاشات أو أشخاص على شكل صور ثلاثية الأبعاد، كل ذلك من دون وضع خوذة تعزل المستخدم.

وقال رئيس ميتا، مارك زوكربيرغ في وصف النظارات “إنها مثل آلة سفر عبر الزمن، توفّر لمحة عن المستقبل الذي أعتقد أنه سيكون مثيرا بالفعل”.

واختتم الملياردير الشاب عرضه السنوي للمنتجات الجديدة للمجموعة بهذا الجهاز الجديد، وهي المفاجأة الفعلية الوحيدة للحدث الذي أقيم في كاليفورنيا، المقر الرئيسي للشركة.

ابتكار نظارات لاسلكية

وشرح زوكربيرغ كيف أنه شكّل قبل عشر سنوات فريقا لابتكار نظارات لاسلكية، خفيفة الوزن (أقل من 100 غرام)، قادرة على عرض صور واضحة وكبيرة بما يكفي للتكيف مع مختلف الاستخدامات والبيئات، من دون وقف التواصل البصري مع الأشخاص الموجودين جسديا.

وللتفاعل مع الوظائف المختلفة، يمكن للمستخدم الاعتماد على الإيماءات الصوتية واليدوية، وربما الأفكار أيضا، بفضل أجهزة استشعار موجودة على سوار.

إرسال إشارة من الدماغ

وقال زوكربيرغ “نحن بحاجة إلى جهاز يمكنه إرسال إشارة من الدماغ.. هذا أول جهاز مدعوم بواجهتنا العصبية الموجودة على المعصم”.

من جانبه، قال جيريمي غولدمان من شركة “إي ماركتر” إنّ نظارات أوريون “تمثل رهان ميتا على عالم ما بعد الهواتف الذكية”.

وأضاف أن كل شيء سيعتمد على قدرة النظارات على تبسيط الحياة اليومية للمستخدمين، وكذلك على سعرها.

ونظارات أوريون مصنوعة من سبيكة مغنيسيوم ومدعومة برقائق إلكترونية صممتها ميتا، وسيتمكن المستخدمون من التفاعل معها من خلال تتبع اليد.

تحكم عصبي من المعصم

وتعتبر تلك، تقنية تساعد على العمل في بيئة الواقع الافتراضي أو المختلط والتفاعل معها دون الحاجة إلى وحدات تحكم منفصلة، وكذلك من خلال الصوت وواجهة تحكم عصبي توضع على المعصم.

ووصف زوكربيرغ، أوريون بأنها “مجموعة قيد التطوير” وقال إن ميتا تخطط للعمل على جعلها أصغر حجما وأكثر أناقة وأقل تكلفة للمستخدمين في وقت لاحق.

وتهدف ميتا إلى تسليم أولى نظارات الواقع المعزز التجارية للمشترين في 2027، وبحلول ذلك الوقت من المفترض أن يؤدي التقدم التكنولوجي إلى خفض تكلفة الإنتاج.

عرض نوافذ صغيرة

واستعرض زوكربيرغ كيف أن نظارات الواقع المعزز يمكنها عرض نوافذ صغيرة متعددة بها نصوص واتساب وماسنجر ومكالمات فيديو ومقاطع إنستغرام المصورة القصيرة، على الرغم من أن العرض التقديمي قدم القليل من التفاصيل عن قدرات النظارة.

وكشفت ميتا أيضا عن مجموعة من التحسينات على برمجيات مساعد الذكاء الاصطناعي الذي أثار الاهتمام بنظارات ميتا الذكية من “راي بان” بما يسمح للمستخدمين بمسح رموز الاستجابة السريعة وتشغيل وكالات الموسيقى استجابة للأوامر الصوتية.

وفي وقت لاحق من العام الجاري، تخطط الشركة لإضافة قدرات الفيديو والقدرة على إجراء ترجمة لغوية فورية بين الإنجليزية والفرنسية والإيطالية أو الإسبانية.