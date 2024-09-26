إسرائيل تستهدف قياديا بارزا في حزب الله بالضاحية الجنوبية من بيروت (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت، اليوم الخميس، غارة بثلاثة صواريخ استهدفت شقة في مبنى سكني بحي القائم في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 15 آخرين، في حصيلة أولية.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الغارة كان الهدف منها محاولة اغتيال قائد الوحدة الجوية لحزب الله.

وقال مصدر مقرب من الحزب لوكالة الأنباء الفرنسية إن “غارة إسرائيلية استهدفت قياديًّا من حزب الله”، بهجوم هو الرابع من نوعه خلال أسبوع على هذه المنطقة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق، اليوم، أنه يشنّ “ضربات دقيقة” في بيروت، في ظل التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، رغم الدعوات الدولية إلى التهدئة.

وقال الجيش في بيان إنه “هاجم الآن بشكل موجه ودقيق هدفًا في بيروت”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز، إن صوت انفجار كبير دوى في الضاحية الجنوبية من بيروت وتصاعدت سحابة كثيفة من الدخان في المنطقة.

ورفضت إسرائيل، اليوم، مقترحا لوقف إطلاق النار مع حزب الله، في تحدٍّ لحلفاء من بينهم الولايات المتحدة دعوا إلى وقف إطلاق النار مدة ثلاثة أسابيع لإعطاء فرصة للدبلوماسية لتجنب حرب أوسع نطاقا.