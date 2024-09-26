إسرائيل تستهدف قياديا بارزا في حزب الله بالضاحية الجنوبية من بيروت (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قتل محمد سرور، قائد وحدة المسيّرات في حزب الله اللبناني، في غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت الخميس.

وقال الجيش في بيان “بعد توجيهات استخباراتية دقيقة من سلاح الجو وشعبة الاستخبارات، استهدفت طائرات مقاتلة قائد الوحدة الجوية لحزب الله (محمد حسين سرور)، في بيروت وقضت عليه”.

وفيما لم يعلن حزب الله عن شيء، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت، اليوم الخميس، غارة بثلاثة صواريخ استهدفت شقة في مبنى سكني بحي القائم في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 15 آخرين، في حصيلة أولية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق، اليوم، أنه يشنّ “ضربات دقيقة” في بيروت، في ظل التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، رغم الدعوات الدولية إلى التهدئة.

وقال الجيش في بيان إنه “هاجم الآن بشكل موجه ودقيق هدفًا في بيروت”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز، إن صوت انفجار كبير دوى في الضاحية الجنوبية من بيروت وتصاعدت سحابة كثيفة من الدخان في المنطقة.

ورفضت إسرائيل، اليوم، مقترحا لوقف إطلاق النار مع حزب الله، في تحدٍّ لحلفاء من بينهم الولايات المتحدة دعوا إلى وقف إطلاق النار مدة ثلاثة أسابيع لإعطاء فرصة للدبلوماسية لتجنب حرب أوسع نطاقا.