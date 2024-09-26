الجزائر تعيد فرض التأشيرة على مواطني المغرب.. ماذا حدث؟

قررت الجزائر “إعادة العمل الفوري” بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وَفق ما أكدت وزارة الخارجية، على خلفية نشاطات “تمسّ باستقرار” البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان للخارجية، الخميس، أن الحكومة قررت “إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية”.

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط -وللأسف الشديد- في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني منها نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.

وفي 1 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت النيابة العامة في تلمسان (غرب) توقيف أشخاص عدة، بينهم أربعة مغاربة، بتهمة الانتماء إلى “شبكة تجسس”.

والحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994، إلا أن ذلك لم يؤثر في حرية التنقل.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، في أغسطس/آب 2021، منددة بسلسلة “أعمال عدائية” لجارتها.