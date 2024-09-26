الجيش السوداني يبدأ هجوما لاستعادة السيطرة على أراض بالعاصمة الخرطوم (فيديو)

نقلت رويترز عن شهود ومصادر عسكرية أن الجيش السوداني شنّ قصفا مدفعيا وجويا في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس، في أكبر عملية له لاستعادة الأراضي هناك منذ بداية الحرب المستمرة منذ 17 شهرا بينه وبين قوات الدعم السريع.

وقال شهود إن قصفا عنيفا واشتباكات اندلعت عندما حاولت قوات من الجيش عبور جسور فوق النيل تربط المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى وهي الخرطوم وأم درمان وبحري.

واستعاد الجيش بعض الأراضي في أم درمان في وقت سابق من هذا العام، لكنه يعتمد في الغالب على المدفعية والغارات الجوية، ولم يتمكن من طرد قوات الدعم السريع من أجزاء أخرى من العاصمة.

وواصلت قوات الدعم السريع أيضا إحراز تقدم في أجزاء أخرى من السودان في الأشهر القليلة الماضية في صراع تسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق، ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص، وأوقع مناطق من البلاد في مجاعة شديدة.

وتعثرت جهود دبلوماسية تبذلها الولايات المتحدة وقوى أخرى مع رفض الجيش حضور محادثات كانت مقررة الشهر الماضي في سويسرا.

وجاء هجوم القوات المسلحة قبل كلمة من المقرر أن يلقيها قائدها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق اليوم.

مواجهات عنيفة في الخرطوم

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مصدر عسكري-لم تسمه- قوله إن الجيش السوداني يخوض قتالا شرسا مع قوات الدعم السريع في الخرطوم، وقالت “مواجهات مسلحة عنيفة في الخرطوم للمرة الأولى منذ أشهر”.

من جانبها، قالت صحيفة (السُوداني) نقلا مصادر عسكرية، مصادر عسكرية “إن الجيش يعبر الكباري إلى الخرطوم ويشن هجوماً واسعاً على الميلشيا-في إشارة إلى قوات الدعم السريع- ومصرع مئات المتمردين”.

وذكرت أن الجيش السوداني شنّ فجر اليوم، هجوماً برياً وجوياً واسعاً على قوات الدعم السريع في مدينة الخرطوم والخرطوم بحري، وعبرت قواته كوبري النيل الأبيض الرابط بين مدينة أم درمان والخرطوم.

وأشارت إلى أن الجيش عبر كذلك، كوبري منطقة “الفتيحاب” وكوبري بحري- قرب جامعة الخرطوم إلى وسط الخرطوم، كما عبر إلى بحري عبر جسر الحلفايا، وقالت إنه “كبّد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

وقالت مصادر عسكرية رفيعة لصحيفة (السُوداني) “نبشر الشعب السوداني، إنَّه بحمد الله تحركت فجر اليوم قواتكم المسلحة والقوات النظامية وكتائب الإسناد، في هجوم بري وجوي وبحري، في جميع المحاور نحو الخرطوم”.

وأضافت “عبرت القوات جسور نهر النيل في ثبات وبطولة، وباغتت المليشيا المتمردة، ولقّنتها درساً بليغاً، ولقي المئات منهم مصرعهم، وفرّ الآلاف منهم، ولازالت قواتنا تطاردهم في أسواق وأحياء الخرطوم” بحسب البيان.