تعرف على صاروخ “قادر 1” الذي ضرب به حزب الله مقر الموساد في تل أبيب (فيديو)

كشف حزب الله اللبناني عن البطاقة التعريفية لصاروخ “قادر 1” الذي استهدف به مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب، الأربعاء.

ووَفق الحزب، يعد صاروخ “قادر 1” أحد أبرز الأسلحة الاستراتيجية في فئة الصواريخ أرض-أرض.

ويتميز هذا الصاروخ بقدرات فنية وتكتيكية متقدمة تجعله خيارًا فعالاً في العمليات العسكرية البعيدة المدى، وَفق حزب الله.

المواصفات التقنية:

– المدى: يصل إلى 190 كيلومترا، مما يمنحه قدرة على استهداف مواقع بعيدة.

– الأبعاد: يبلغ طوله 7665 مليمترا، فيما يبلغ قطره 620 مليمترا.

– الوزن: يزن 2870 كيلوغراما بشكل إجمالي، منها 500 كيلوغرام للرأس الحربي.

الميزات الاستراتيجية:

1. قدرة المناورة: مزود بتقنيات تمكنه من المناورة والخداع، مما يزيد من صعوبة اعتراضه.

2. القوة: الصاروخ بالستي تكتي ذو قدرة تدميرية عالية.

3. الدقة العالية: يتميز بقدرته على إصابة الأهداف المحددة بدقة كبيرة.

والأربعاء، زعم الجيش الإسرائيلي اعتراضه الصاروخ وقال إن “هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها صاروخ لحزب الله إلى منطقة تل أبيب”.

وأكد الحزب أنه استهدف بصاروخ من طراز “قادر 1” مقرّ جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (موساد)، مشيرا إلى أنه المسؤول عن عملية تفجير أجهزة الاتصال الخاصة بالحزب التي تسبّبت بقتل العشرات وإصابة آلاف من أفراده.