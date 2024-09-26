جنود من الجيش السوداني يعبرون جسورا رئيسية في الخرطوم (فيديو)

هاجم الجيش السوداني، فجر اليوم الخميس، مناطق من الخرطوم بقصف مدفعي وجوي، في أكبر عملية لاستعادة الأراضي هناك منذ بداية الحرب المستمرة منذ 17 شهرا بينه وبين قوات الدعم السريع.

وشنّ الجيش السوداني، عملية عسكرية استهدفت عدة مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع، في وسط وغرب وجنوب مدينة الخرطوم، وقال إنه سيطر على مواقع كانت في قبضة قوات الدعم السريع.

“الجيش عَبَر الكباري”

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش عبر الكباري إلى الخرطوم و”يشن هجومًا واسعًا على المليشيا ومصرع مئات المتمردين”، ولم يصدر بيان رسمي من الجيش حتى الآن.

وبيّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، جنودا في أحد المواقع، قالوا إنهم حاليا في أحد المستشفيات بولاية الخرطوم في منطقة الكدرو بالخرطوم بحري.

وقال الجنود -وهم يحملون أسلحتهم- ويقفون أمام مستشفى “الريحانة” بمنطقة الكدرو، إنهم حرروا المنطقة، مشيرين إلى أن وجهتهم القادمة ستكون القيادة العامة في الخرطوم.

عملية عسكرية واسعة

وشنّ الجيش السوداني، عملية عسكرية استهدفت عدة مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع في وسط وغرب وجنوب مدينة الخرطوم، حيث دارت اشتباكات عنيفة.

ودارت اشتباكات في محيط موقع “الاستراتيجية” قرب منطقة المقرن غربي الخرطوم، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

الجيش السوداني يبدأ هجوما لاستعادة السيطرة على أراض بالعاصمة الخرطوم (فيديو)https://t.co/G6RzurTf6w — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 26, 2024

تحليق الطيران فوق أم درمان

وحلّق الطيران الحربي التابع للجيش السوداني بكثافة فوق سماء أم درمان، بالتزامن مع معلومات تشير إلى تنفيذه غارات جوية استهدفت مقرّ الاستراتيجية بالمقرن في الخرطوم الذي استولت عليه قوات الدعم السريع من الجيش في يونيو/حزيران العام الماضي 2023.

وأفادت مصادر محلية، لموقع “سودان تربيون” بأن أصوات اشتباكات وأعمدة دخان تم رصدها في وسط الخرطوم بالسوق العربي ومقر القيادة العامة للجيش، وسلاح الإشارة التابع للجيش في الخرطوم بحري.

وأشارت المصادر إلى سماع أصوات اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين الجيش من شمالي أم درمان والدعم السريع من شمالي الخرطوم بحري.

وقصف الجيش من شمالي أم درمان بالمدفعية الثقيلة مواقع الدعم السريع في الخرطوم بحري وتصاعد الدخان من “الأزيرقاب والحلفايا” شمالي الخرطوم بحري بالتزامن مع قصف مدفعي للجيش.