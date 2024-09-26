رغم نداء دولي.. مقاتلات إسرائيلية تشن غارات صباحية عنيفة على لبنان (فيديو)

شنّت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات صباحية عنيفة اليوم الخميس، على بلدات بقضاء صور في جنوب لبنان ومناطق أخرى، أدت إلى استشهاد عدد من المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل أربعة أشخاص جراء قصف إسرائيلي لجنوب البلاد. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة إن “اعتداءات العدو الإسرائيلي اليوم، على بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان، أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص”.

تواصل الغارات الإسرائيلية

وأشار المركز التابع لوزارة الصحة في بيانه إلى سقوط “شهيد وجريح من الجنسية السورية في غارة للعدو الإسرائيلي على قانا جنوبي البلاد”.

وتواصل إسرائيل الغارات رغم دعوة أطلقتها 11 دولة ومنظمة واحدة، عبر بيان مشترك فجر الخميس، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية.

استشهاد عائلة بأكملها

وقتل الطيران الحربي الإسرائيلي، ليلة الخميس، عائلة بأكملها خلال قصف لمنزل في بلدة شعث بقضاء بعلبك شرق لبنان، وواصل غاراته الجوية صباح اليوم.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الليلة الماضية كانت الأعنف في فصول العدوان الإسرائيلي على مدينة بعلبك والبلدات التابعة لها.

وقالت “إن العائلات الآمنة في بعلبك لم تسلم خلال تلك الليلة من آلة القتل وارتكاب المجازر، ومن ذلك غارة دمرت منزل المواطن تركي زعيتر في بلدة شعت، أدت إلى استشهاد جميع أفراد العائلة”.

وذكرت أن بلدات أخرى في بعلبك كانت عرضة للغارات الإسرائيلية بينها بلدة النبي شيت التي تم استهدافها عدة مرات في الداخل وعلى الأطراف، وبلدة يونين التي تم استهداف محطة وقود بها.

وأشارت إلى غارات أخرى على بلدات الخضر وبريتال والبزالية ودورس، التي شهدت غارات عنيفة أدت إلى تدمير مبانٍ ومحال تجارية في داخلها وعلى الطريق الدولي.

وقالت الوكالة إن مدينة بعلبك شهدت كذلك غارات إسرائيلية استهدفت مبنى بحي المحطة مجاور لمنزل الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي يوسف حجازي.

الوكالة الوطنية للإعلام – "البعث" أكد استهداف محيط منزل أمينه العام في بعلبك https://t.co/5WlOUGu83E — National News Agency (@NNALeb) September 26, 2024

كما ذكرت أن محيط مدينة الهرمل (الحدودية مع سوريا بشرق البلاد) تعرض كذلك لعدد من الغارات ليلا، وأفادت بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية حلقت ليلا على علو منخفض فوق ضاحية بيروت الجنوبية.

ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي، أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر الهجوم عن 636 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 2505 جرحى ونحو 390 ألف نازح.

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات، إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي على مقر جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) بتل أبيب، وسط تعتيم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

تعرف على صاروخ “قادر 1” الذي ضرب به حـ.ـزب الله مقر الموساد في تل أبيب #الجزيرة_مباشرhttps://t.co/H0SV8r22Mo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 26, 2024

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ مئات الغارات الجوية منذ يوم الاثنين الماضي استهدفت العديد من البلدات والقرى في جنوب لبنان وشرقه، كما استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، ولا تزال هذه الغارات مستمرة حتى اليوم الخميس.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.