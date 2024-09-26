سموتريتش يعلق على دعوات الهدنة بين حزب الله وإسرائيل

رفض وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في لبنان وطالب بـ”سحق” حزب الله.

وجاءت تصريحات الوزير المتطرف بعدما صدرت دعوة مشتركة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من حلفاء واشنطن بما في ذلك عدة دول عربية إلى وقف إطلاق النار في لبنان مدة 21 يوما.

وقال سموتريتش على منصة إكس إن “على الحملة في الشمال أن تنتهي بنتيجة واحدة: سحق حزب الله والقضاء على قدرته على إلحاق الضرر بسكان الشمال”.

وأضاف “يتعيّن عدم إعطاء العدو وقتا للتعافي من الضربات الكبيرة التي تعرّض لها وإعادة تنظيم صفوفه لمواصلة الحرب بعد 21 يوما”.

המערכה בצפון צריכה להסתיים בתרחיש אחד – ריסוק חיזבאללה ושלילת יכולותיו לפגוע בתושבי הצפון.

אסור לתת זמן לאוייב להתאושש מהמכות הקשות שחטף ולהתארגן מחדש להמשך המלחמה אחרי 21 יום.

כניעה של חיזבאללה או מלחמה, רק ככה נחזיר את התושבים והביטחון לצפון ולמדינה. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) September 26, 2024

وتابع “استسلام حزب الله أو الحرب، هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة السكان والأمن إلى الشمال والبلاد” بأسرها.

من جانبه، رأى زعيم المعارضة يائير لبيد على منصة إكس، أن على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على وقف إطلاق النار سبعة أيام فقط، وقال إن ذلك “سيمنع حزب الله من إصلاح أنظمته للقيادة والسيطرة”.

وأضاف “لن نقبل بأي مقترح لا يتضمن انسحاب حزب الله من حدودنا الشمالية”.

מדינת ישראל צריכה להודיע הבוקר שהיא מקבלת את הצעת ביידן-מקרון להפסקת אש, אבל רק ל-7 ימים כדי לא לאפשר לחיזבאללה לשקם את מערכות הפיקוד והשליטה שלו. לא נקבל שום הצעה שאינה כוללת הרחקת חיזבאללה מגבולנו הצפוני.

> — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) September 26, 2024

ويعد سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، من المدافعين بشدّة أيضا عن مواصلة الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في العام الماضي.