الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

سموتريتش يعلق على دعوات الهدنة بين حزب الله وإسرائيل

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش (غيتي)
26/9/2024

رفض وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في لبنان وطالب بـ”سحق” حزب الله.

وجاءت تصريحات الوزير المتطرف بعدما صدرت دعوة مشتركة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من حلفاء واشنطن بما في ذلك عدة دول عربية إلى وقف إطلاق النار في لبنان مدة 21 يوما.

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وقال سموتريتش على منصة إكس إن “على الحملة في الشمال أن تنتهي بنتيجة واحدة: سحق حزب الله والقضاء على قدرته على إلحاق الضرر بسكان الشمال”.

وأضاف “يتعيّن عدم إعطاء العدو وقتا للتعافي من الضربات الكبيرة التي تعرّض لها وإعادة تنظيم صفوفه لمواصلة الحرب بعد 21 يوما”.

وتابع “استسلام حزب الله أو الحرب، هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة السكان والأمن إلى الشمال والبلاد” بأسرها.

من جانبه، رأى زعيم المعارضة يائير لبيد على منصة إكس، أن على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على وقف إطلاق النار سبعة أيام فقط، وقال إن ذلك “سيمنع حزب الله من إصلاح أنظمته للقيادة والسيطرة”.

وأضاف “لن نقبل بأي مقترح لا يتضمن انسحاب حزب الله من حدودنا الشمالية”.

ويعد سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، من المدافعين بشدّة أيضا عن مواصلة الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في العام الماضي.

المصدر : الفرنسية

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