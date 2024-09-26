واشنطن ترصد 20 مليون دولار لاعتقال ضابط إيراني.. من هو؟ وما علاقته بترامب؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص مكافأة قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات تفضي إلى اعتقال ضابط في الحرس الثوري الإيراني، متهم بالتورط في مخطط اغتيال على الأراضي الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إنها “تعرض مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض أو إدانة شهرام بورصافي”، المعروف أيضا باسم مهدي رضائي.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب عن وجود “تهديدات كبيرة” تستهدف حياته من إيران، وأكد فريق حملته الانتخابية أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية حذرت ترامب من تهديدات “حقيقية ومحددة” من جانب طهران.

وكانت السلطات الأمريكية قد وجهت، في أغسطس/آب 2022، اتهامات لشهرام بورصافي بالتورط في مخطط لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه إيران.

وذكر الادعاء الأمريكي أن المخطط -الذي جرى بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 وإبريل/نيسان 2022- كان يهدف للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق مطلع عام 2020 بأمر من ترامب.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، عام 2019.

ونفت إيران بشدة هذه الاتهامات، واصفة إياها بـ”السخيفة”، مؤكدة أن المسيرة السياسية لجون بولتون قد “انتهت”.

وأعلنت واشنطن في أغسطس الماضي عن إحباط مخطط لاغتيال مسؤول أمريكي، زعمت أنه مدبَر من مواطن باكستاني على صلة بطهران، انتقاما لمقتل سليماني.