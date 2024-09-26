عباس من الأمم المتحدة: أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل ويجب العودة فورا للمفاوضات (فيديو)
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26/9/2024-|آخر تحديث: 26/9/202408:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال عباس من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة “أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة عباس:
- إسرائيل استغلت ما حدث لشن حرب إبادة جماعية في غزة ولا تزال ترتكب جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي.
- على المجتمع الدولي أن يشرع فورا في فرض العقوبات ضد إسرائيل.
- رغم مطالبنا الملحة لم ينجح العالم في إجبار الدولة المارقة على وقف جرائم الحرب.
- لا أفهم كيف تصر الولايات المتحدة على الوقوف ضد شعبنا وحرمانه من حقه في الحرية والاستقرار.
- إسرائيل غير جديرة بعضوية الأمم المتحدة.
- إسرائيل لم تفِ بشروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة.
- سنقدم طلبا للجمعية العامة بخصوص عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
- لا يمكن لهذه الجرائم أن تستمر.. أوقفوا حرب الإبادة وأوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل.
- وزراء إسرائيليون يريدون إشعال حرب دينية تحرق الأخضر واليابس.
- يجب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورا.
- يجب العودة فورا للمفاوضات وإقامة الدولة الفلسطينية.
- أمريكا تشجع إسرائيل على عدوانها وتزودها بالسلاح الفتاك.
- إسرائيل غير جديرة بعضوية الأمم المتحدة لأنها لا تحترم قراراتها ومندوبها قطّع ميثاقها.
- أوقفوا جريمة إسرائيل في غزة والضفة أوقفوا قتل الأطفال والنساء وحرب الإبادة وإرسال السلاح لإسرائيل.
- لن نتوقف عن مقاضاتنا لإسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين.
- نعول كثيرا على قرار أممي يساند الفلسطينيين ويجسد إدانة المجتمع الدولي للجرائم الإسرائيلية.
المصدر : الجزيرة مباشر