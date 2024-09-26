عباس من الأمم المتحدة: أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل ويجب العودة فورا للمفاوضات (فيديو)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة “أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة عباس: