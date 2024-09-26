مجزرة إسرائيلية بمدرسة تؤوي نازحين في غزة (فيديو)

استشهد نحو 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب عشرات آخرون بإصابات بعضها خطرة بقصف إسرائيلي لمدرسة الفالوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ولا يزال البحث يجري عن مفقودين.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، قصفا على مدرسة حفصة بنت عمر، التي تؤوي نازحين بمنطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني بغزة، باستشهاد نحو 15 شخصا بينهم أطفال ونساء، وإصابة عشرات آخرين حالات بعضهم خطرة، في القصف الإسرائيلي لمدرسة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بسقوط 13 شهيدا وإصابة آخرين بقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة.

📹 متابعة صفا| شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة حفصة في الفالوجا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/dIMFyTqUeT — وكالة صفا (@SafaPs) September 26, 2024

ونقلت عن مصادر محلية قولها، إن طيران الاحتلال الحربي استهدف بالصواريخ، منزلا مأهولا بالسكان شرق خان يونس؛ مما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما أسفر عن استشهاد 41 ألفا و495 فلسطينيا وإصابة نحو 96 ألفا و495 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.