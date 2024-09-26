مغنية شهيرة تصاب بجلطة في المخ خلال أدائها على المسرح (شاهد)

دخلت مارينيلا، إحدى أشهر المغنيات في اليونان، العناية المركزة، اليوم الخميس، غداة إصابتها بجلطة دماغية خلال حفل موسيقي على مسرح أوديون الأثري في أثينا، عند سفح الأكروبوليس.

وأظهرت مقاطع فيديو صُوّرت من المدرجات، المغنية الشعبية البالغة 86 عاما وهي تنهار على خشبة المسرح خلال الحفل.

وأصيبت مارينيلا بسكتة دماغية خطرة وأُدخلت العناية المركزة، بحسب ما أعلن المستشفى الذي نُقلت إليه في بيان صدر الخميس.

ومثّلت المغنية، التي تمتد مسيرتها المهنية أكثر من ستة عقود، اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 1974، التي فازت بها فرقة “أبا” السويدية بأغنيتها “ووترلو”.