أسرة علاء عبد الفتاح تناشد بريطانيا التدخل لإطلاق سراحه

ناشدت أسرة المعارض المصري البريطاني علاء عبد الفتاح الحكومة البريطانية بالتدخل العاجل لضمان إطلاق سراحه خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع اقتراب انتهاء فترة محكوميته البالغة 5 سنوات.

وأعربت الأسرة عن مخاوفها من احتمال تمديد اعتقاله حتى عام 2027، في ظل عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة.

وقالت منى سيف، شقيقة علاء، خلال مؤتمر صحفي في لندن “نطالب الحكومة البريطانية بضمان إطلاق سراح علاء بعد قضائه كامل محكوميته البالغة 5 سنوات”.

وأضافت أن عدم الإفراج عنه في الموعد المحدد يعني “حكمًا غير محدد المدة”، مما يتيح للسلطات المصرية “التصرف وَفق ما تريد”.

ويُعد علاء عبد الفتاح (42 عامًا) أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة” على خلفية إعادة نشره منشورًا على فيسبوك يتهم ضابط شرطة بالتعذيب.

وأشارت سناء سيف الشقيقة الثانية لعلا، إلى تراجع الدعم البريطاني لقضية شقيقها منذ تولي حزب العمال السلطة في يوليو/تموز الماضي.

وقالت “من الصعب الحفاظ على الأمل عندما نشعر بأن الحكومة البريطانية تتجاهلنا”.

واعتبرت فيونا أوبراين مديرة منظمة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة أن قضية علاء عبد الفتاح تعكس “مشكلة أكبر” تتعلق بآلية مساعدة الدبلوماسية البريطانية لمواطنيها في الخارج.

وكان علاء حصل على الجنسية البريطانية عام 2022 أثناء وجوده في السجن، وخاض إضرابًا عن الطعام استمر لأكثر من 7 أشهر في العام نفسه.