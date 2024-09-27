إسرائيل تعترض صاروخًا يمنيًا.. توقف الحركة بمطار بن غوريون وإصابة 18 شخصًا (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه اعترض بنجاح فجر الجمعة صاروخا أطلق من اليمن باتجاه وسط إسرائيل حيث دوّت صافرات الإنذار، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض أسفرت عن دويّ انفجارات وتساقط شظايا.

وقال الجيش في سلسلة بيانات متلاحقة إن “صفارات الإنذار التي انطلقت في مناطق متعددة وسط إسرائيل هي نتيجة صاروخ أطلق من اليمن”، مؤكدا أنّ “الصاروخ تمّ اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي آرو (السهم)”.

وأضاف أنّ الصاروخ الذي تمّ اعتراضه هو “صاروخ أرض-أرض تمّ اعتراضه خارج الحدود” بواسطة المنظومة الدفاعية المتخصصة باعتراض الصواريخ البالستية.

وأكّد الجيش أن “لا تغيير حاليا في تعليمات الجبهة الداخلية” بعد اعتراض هذا الصاروخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مطار بن غوريون في تل أبيب أوقف لفترة وجيزة الإقلاع والهبوط بعد تفعيل أجهزة الإنذار.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 17 شخصا أثناء الهروب للملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب. كما أشارت إلى إصابة فتاة في حادث سيارة انحرفت عن الطريق وقت تفعيل الصفارات.