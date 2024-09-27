استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لغزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول، أن القصف تسبب في حالة من الذعر والخوف بين المرضى والكوادر الطبية والنازحين، وبينهم أطفال، داخل أسوار المستشفى وخارجها.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، أفاد الدفاع المدني باستشهاد فلسطينيَّين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدنيين.

وفي غارة جوية ثالثة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، وصفت جروحهم بأنها “خطيرة”، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41534 شهيدا و96092 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.