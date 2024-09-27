استشهاد 9 أشخاص من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي لمنزل جنوبي لبنان (فيديو)

استشهد 9 أشخاص من عائلة واحدة، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بغارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة شبعا بجنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن عائلة من 9 أشخاص استشهدت في غارة للعدو على منزل من ثلاث طوابق في شبعا، حيث نفذت طائرات إسرائيلية عدوانا جويا واسعا.

غارات في الفجر

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا مأهولا من ثلاثة طوابق في بلدة شبعا الجنوبية؛ مما أدى إلى مقتل 9 مدنيين من عائلة واحدة.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة غارتين استهدفتا بلدتين في جنوب لبنان، وشنت سلسلة غارات فجرا استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

استهداف منازل

واستهدفت غارة إسرائيلية فجر اليوم مبنى في سهل بلدة دورس، في البقاع بشرق لبنان، كما استهدفت غارة ثانية مبنى عند مفترق بلدة “إيعات” بشرق لبنان أيضا.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ منتصف ليل أمس، سلسلة غارات عنيفة على مدينة النبطية، في جنوب لبنان، واستهدفت الغارات الإسرائيلية المتتالية ليلا بلدات أخرى في الجنوب.

وأودت الغارات الإسرائيلية على 5 محافظات في البلاد أمس الخميس، بحياة نحو 92 شخصا وأصابت 153 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

أعنف هجوم

ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي، أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر الهجوم عن أكثر من 730 قتيلا، بينهم أطفال ونساء.

من ناحية أخرى يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات إضافة إلى قصف مقر الموساد في تل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.