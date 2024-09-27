موجة نزوح كبيرة في لبنان وحصيلة الشهداء تتزايد بسبب الهجمات الإسرائيلية

أعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، عن ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1540 شهيدا و5410 مصابين، بجانب نزوح أكثر من 77 ألف مواطن من جنوبي وشرقي لبنان.

جاء ذلك في تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية، والذي أكد ارتقاء 60 شهيدا و81 مصابا جراء 115 اعتداء للاحتلال على مناطق مختلفة من البلاد خلال الخميس.

وأشار التقرير إلى أن عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية حتى مساء الأربعاء قد بلغ 77 ألفا و100 نازح، موزعين على 565 مركزا تشمل مدارس ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية في مختلف المحافظات.

وأوضح التقرير أن هناك أعدادا كبيرة من النازحين الذين انتقلوا للإقامة مع ذويهم أو في منازل مؤجرة أو فنادق وأماكن عامة وخاصة، بينما سافر آلاف آخرون جوا أو عبر الأراضي اللبنانية إلى سوريا.

وأشار الأمن العام إلى تسجيل عبور 15 ألفا و600 مواطن سوري، و16 ألفا و130 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية خلال اليومين الأخيرين.

وفيما يتعلق بالخسائر البشرية، أبان التقرير أن عدد الشهداء وصل إلى 1540 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمصابين إلى 5410 أشخاص. وبلغ عدد الاعتداءات الإسرائيلية حتى الأربعاء 7034 غارة جوية وقصف، و248 قصفا بالفوسفور، و133 عملية إطلاق نار.

ومنذ الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ممّا أسفر عن 663 شهيدا و2505 جرحى وأكثر من 77 ألف نازح مسجلين رسميا، في حين يستمر حزب الله بإطلاق مئات الصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات.