النرويج تبحث عن شخص على صلة ببيع أجهزة البيجر المنفجرة في لبنان
قالت الشرطة النرويجية، الخميس، إنها أصدرت طلبًا دوليًا للبحث عن رجل نرويجي من أصل هندي يُدعى رينسون فوسه (39 عامًا) على صلة ببيع أجهزة البيجر التي تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية وانفجرت الأسبوع الماضي.
واختفى فوسه أثناء رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهو مؤسس شركة بلغارية ذكرت تقارير أنها جزء من سلسلة توريد أجهزة البيجر.
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وقالت شرطة أوسلو “أمس، 25 سبتمبر/أيلول 2024، تلقت شرطة أوسلو بلاغًا عن شخص مفقود فيما يتعلق بقضية البيجر”، وأضافت: أرسلنا مذكرة دولية (للبحث) عن الشخص.
وقالت شركة (دي. إن. ميديا) النرويجية التي يعمل بها فوسه إنه غادر لحضور مؤتمر في بوسطن في 17 سبتمبر الجاري، ولم تتمكن الشركة من الوصول إليه منذ 18 سبتمبر.
ويعمل فوسه في قسم المبيعات بالشركة.
ووَفق سجل الشركات البلغارية، أسس فوسه شركة (نورتا غلوبال) ومقرها صوفيا، عام 2022.
وتحقق بلغاريا في دور الشركة في توريد أجهزة البيجر المفخخة، لكنها لم تعثر على أي دليل على تصنيعها في البلاد أو تصديرها منها.