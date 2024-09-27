بسبب شح الوقود.. الغزّي محمد الدريملي يحول بخاخ مثبت الشعر إلى غاز قابل للاستخدام (فيديو)

في خضم الحرب، أصبحت كميات الوقود المتوفرة في غزة تكاد تكون معدومة نتيجة لقطع الاحتلال الإسرائيلي لكافة مقومات الحياة عن القطاع؛ مما دفع المواطنين إلى اللجوء إلى طرق مبتكرة من أجل سدّ احتياجاتهم.

ونجح الشاب، محمد الدريملي، في مواكبة الظروف وتحويل الهواء الموجود في علب “مثبت الشعر” إلى أنابيب الغاز ومن ثم إشعال نار يمكن الاستفادة منها في عدة أمور أهمها الطبخ.

والتقت الجزيرة مباشر، محمد الدريملي الذي قال إن شعب غزة يخترع اختراعات غير مسبوقة في العالم “بدأنا ببخاخ مثبت الشعر وإذا انتهت الكمية سنتوجه لمزيل العرق لكي نحصل على الغاز”.

وأضاف الدريملي “التجار يساعدوننا وهناك إقبال كبير على هذا الاختراع، فالناس يأتونني بأسطوانات الغاز وأنا أعبي لهم أمام أعينهم”.

وكشف الشاب الطريقة التي يحول بها الفكرة إلى أرض الواقع، مضيفًا “نستخدم تحويلة صغيرة نضعها بأسطوانة الغاز ثم نقلبها وهي ملتصقة ببخاخ مثبت الشعر، لكي يخرج الضغط إلى الأعلى، والأمر كله يستغرق 7 دقائق بتكلفة حوالي 22 شيكل لتعبئة 5 علب”.

ونوه الهلال الأحمر الفلسطيني في بداية شهر سبتمبر/أيلول الحالي، بأن خدماته الطبية تواجه خطر التوقف شمالي القطاع نتيجة لانتهاء مخزون الوقود بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي.