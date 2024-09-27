جامعة أكسفورد تطلق برنامج منح دراسية لدعم الطلاب النازحين من غزة والضفة الغربية

أعلنت جامعة “أكسفورد” البريطانية عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى توفير منح دراسية كاملة لطلاب الدراسات العليا النازحين بسبب الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة والضفة الغربية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الجامعة لدعم الفئات المتضررة وتوفير فرص التعليم العالي للطلاب الذين تأثرت حياتهم الأكاديمية نتيجة النزاع.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت المنطقة نزوح مئات الآلاف من السكان، مع تدمير الجامعات وتعليق التعليم العالي.

ورداً على هذه الأزمة، قالت الجامعة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنها “تعمل على تقديم بيئة شاملة ومرحبة للطلاب اللاجئين والنازحين قسراً، بما في ذلك تقديم منح دراسية شاملة تغطي الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة وتكاليف الوصول إلى المملكة المتحدة”.

ويأتي برنامج المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين كجزء من هذه المبادرات، حيث يوفر فرصة للطلاب المتضررين لإكمال دراساتهم العليا في أكسفورد. كما تلتزم الجامعة بدعم إعادة بناء التعليم العالي في غزة من خلال التعاون مع الأكاديميين والشركاء في المملكة المتحدة والمنطقة.

وأشارت “أكسفورد” إلى أن هذا البرنامج يتم تمويله بفضل جهود عدد من الشركاء داخل الجامعة، بما في ذلك الأقسام الأكاديمية والكليات، بالإضافة إلى الدعم المستمر من مجتمع الطلاب.