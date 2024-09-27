شاهد: اللحظات الأولى لغارات إسرائيل على المقر الرئيسي لحزب الله

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه نفذ ضربة على المقر المركزي لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هدف الهجوم على الضاحية الجنوبية هو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مشيرة إلى “استخدام قنابل خارقة للملاجئ في غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الجمعة، أن طائرات إسرائيلية شنّت سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، تردد صداها في العاصمة ومحيطها.

وأفاد صحفيون عن سماع صفارات سيارات الإسعاف بُعيد الانفجارات، وبثّت وسائل إعلام محلية مشاهد مباشرة أظهرت أعمدة دخان تتصاعد من مواقع عدّة في الضاحية الجنوبية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه بعد الغارة العنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، تلقى نتنياهو تحديثا من سكرتيره العسكري أثناء وجوده بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وغادر مؤتمرا صحفيا بشكل عاجل.

وذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله أن إسرائيل هاجمت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في غارات جوية متتالية، اليوم الجمعة.

وقالت “غارات إسرائيلية دمرت 4 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت”.