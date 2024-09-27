حزب الله يقصف صفد في أول هجوم بعد استهداف الضاحية الجنوبية (فيديو)

أعلن حزب الله، مساء الجمعة، عن قصفه مدينة صفد في شمال إسرائيل بصلية صاروخية، في أول هجوم إثر تعرض معقله في ضاحية بيروت الجنوبية لسلسلة غارات غير مسبوقة.

وأكد الحزب في بيان أن مقاتليه استهدفوا “مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية” رداً على “الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي استهدافه “المقر المركزي” للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، وَفق جيش الاحتلال.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن دفعات صاروخية مكثفة من لبنان استهدفت صفد في الجليل الأعلى، وكرميئيل في الجليل الأسفل، ومدينة نهاريا.

وأشارت القناة إلى إصابتين مباشرتين لمنزلين في صفد وأربعة مواقع أخرى لسقوط الصواريخ.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن وقوع أضرار جسيمة بسبب سقوط شظايا في منطقة صفد شمال إسرائيل، مؤكدة أنه لم يُبلغ عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هجوما صاروخيا واسعا استهدف بلدات في الجليل الأدنى والأعلى ومركز الجليل، وسط دوي صفارات الإنذار في مدينة نهاريا والمناطق المحيطة بها شمال إسرائيل، بالإضافة إلى الجليل الأعلى ومركز الجليل تحذيرا من سقوط صواريخ.

وفي وقت سابق مساء الجمعة، شنت مقاتلات إسرائيلية غارة “عنيفة وغير مسبوقة” على ضاحية بيروت الجنوبية، أطلق خلالها نحو 10 صواريخ على منطقة حارة حريك.

وقالت القناة الـ12 العبرية الخاصة، إن تقديرات رسمية بإسرائيل ترجح إصابة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بهذه الغارة.