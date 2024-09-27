ستة أبنية سويت بالأرض جراء غارات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

أدت الغارات التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الجمعة، إلى تدمير ستة أبنية تماما، وَفق إفادة مصدر مقرب من حزب الله في هجمات تعدّ الأعنف على معقل الحزب منذ الحرب مع إسرائيل عام 2006.

وقال المصدر من دون الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية “ستة أبنية سُوّيت تماما بالأرض ضمن المربع الأمني لحزب الله“.

وأطلقت مقاتلات إسرائيلية خلال الغارة 10 صواريخ على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في السماء، فيما هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الاستهداف.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، الجمعة، أن الغارات الإسرائيلية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة 76 شخصا بجروح، من بين الإصابات 61 إصابة طفيفة و15 استدعت دخول المستشفى.

ويشار إلى أن رفع الأنقاض مستمر وسط توقعات بارتفاع الحصيلة في الساعات القليلة المقبلة.

وخلفت الضربات الإسرائيلية الكثيفة الواسعة النطاق على جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية في بيروت، منذ الاثنين الماضي، أكثر من 700 شهيد في لبنان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، بينهم عشرات الأطفال.

استهداف المقر المركزي لحزب الله

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبيل ذلك أنه نفذ ضربة “دقيقة” على المقر المركزي لحزب الله في الضاحية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن المقر “موجود تحت مبان سكنية في قلب الضاحية في بيروت”.

وأحدثت الضربات المتتالية حفرا ضخمة يصل قطرها إلى خمسة أمتار في منطقة حارة حريك.

نصر الله “على قيد الحياة”

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من حزب الله إن الأمين العام للحزب حسن نصر الله على قيد الحياة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من الحزب في بيروت أن نصر الله “بخير”.

وكانت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت “هدف الضربة هو نصر الله، وأن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان الأمين العام لحزب الله موجودا في المبنى الواقع في قلب الضاحية الذي ضُرب”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت نفقا بضاحية بيروت الجنوبية من المحتمل أن نصر الله كان موجودا فيه، وإن المؤسسة الأمنية تتحقق من ذلك.